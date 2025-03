Primeiro trailer oficial do live-action ‘Lilo & Stitch’ cria alvoroço nas redes sociais

O aguardado remake em live-action de ‘Lilo & Stitch’ ganhou seu primeiro trailer oficial nesta quarta-feira (12), gerando grande repercussão nas redes sociais. A nova versão do clássico da Disney, que inicialmente seria lançada diretamente no Disney+, agora tem estreia prevista para os cinemas no dia 22 de maio de 2025.

Dirigido por Dean Fleischer Camp (Marcel, a Concha de Sapatos), o filme traz o retorno de Chris Sanders na dublagem de Stitch, personagem icônico da animação original de 2002. No elenco, Sydney Agudong interpreta Nani, enquanto Maia Keoloha dá vida à protagonista Lilo. A produção também conta com Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e Tia Carrere.

Reação dos fãs e fidelidade ao original

O lançamento do trailer foi suficiente para movimentar a internet, com fãs elogiando a caracterização dos personagens. A atuação de Maia Keoloha como Lilo impressionou pelo realismo e fidelidade à animação, enquanto Stitch, agora em versão 3D, também recebeu avaliações positivas do público.

O longa reconta a emocionante história de Lilo, uma menina havaiana solitária que encontra um amigo no alienígena Stitch: uma criatura criada geneticamente para a destruição. Apesar de seu passado caótico, Stitch descobre o verdadeiro significado de família ao lado de Lilo, enquanto foge de caçadores intergalácticos que querem capturá-lo.

Lançada em 2002, a animação original teve um orçamento de US$ 80 milhões e arrecadou US$ 273 milhões mundialmente, conquistando uma base de fãs fiel ao longo dos anos. Agora, a expectativa é de que o live-action traga uma nova geração para a emocionante história sobre amizade e pertencimento.

Assista ao trailer: