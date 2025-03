Narrativas femininas ganham destaque na Casa Cosmos nesta quinta (13) em SP; saiba como participar

Na próxima quinta-feira (13), a livraria Casa Cosmos encerra um ciclo de eventos voltado à representatividade feminina na literatura contemporânea brasileira. A programação se encerra com um grande encontro de escritoras, editoras, ilustradoras, tradutoras e outras profissionais do setor editorial, promovendo um espaço de troca e reflexão sobre os desafios e conquistas das mulheres no mercado do livro.

ANÚNCIO

O debate contará com a presença da escritora Aline Bei, das editoras Isabel Malzoni e Cecília Arbolave, e da ilustradora e escritora Janaina Tokitaka. A mediação ficará por conta de Maria Carolina Casati, conhecida pelo projeto Encruzilinhas.

Para Jessica Nolte, sócia da livraria, a proposta do evento é oferecer um espaço de diálogo e inspiração. “Será uma oportunidade para trocar histórias, dividir experiências e refletir juntas sobre o que já conquistamos e o que ainda precisamos transformar no cenário da literatura”, afirma. Como parte da iniciativa, a Casa Cosmos manterá em exposição exclusivamente livros infantis de autoras mulheres até o dia 14 de março.

Leia mais:

O evento, intitulado “Narrativas Femininas”, acontece a partir das 19h30 e tem entrada gratuita.

Serviço | Narrativas femininas

Data: 13 de março (quinta-feira)

Horário: 19h30

ANÚNCIO

Local: Casa Cosmos – Rua Natingui, 544, Vila Madalena, São Paulo

Entrada gratuita