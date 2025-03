‘Não vejo necessidade’, opina fã sobre a continuação de Êta Mundo Bom!

A continuação da novela Êta Mundo Bom! (2016) segue polêmica na web já que parte do público afirma que o talento de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson deveria ser usado para tramas inéditas e não histórias que já estão finalizadas. Desta vez, uma fã usou o X, antigo Twitter, para dizer que é contra o retorno de Candinho (Sergio Guizé) após o último capítulo de Garota do Momento.

“Eu não vejo necessidade dessa continuação de Eta Mundo Bom!”, disse o usuário, que apontou ainda que está “odiando” essa história de remake: “Sou contra mexer em clássicos”, escreveu a pessoa sobre a nova postura da TV Globo.

A novela Garota do Momento também não foi poupada. Para o fã, a novela das 18h transformou o casal Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em chatos: “Está um saco. Edu e Celeste tem o arco mais desenvolvido do que eles tanto que até tiveram relações e eles nada”.

Êta Mundo Melhor! Público alerta Walcyr Carrasco e diz que ainda dá tempo de cancelar a continuação de Êta Mundo Bom! (2016) na TV Globo (Sergio Zalis/TV Globo)

Os novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento, às 18h, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar. Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, assumindo o papel de conselheiro de Candinho no lugar de Pancrácio (Marco Nanini) .

As atrizes Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Castorine e Nivea Maria também ganharam papéis importantes na novela das seis. O mesmo acontece com Isaac Amendoim e Tony Tornado, recém confirmados no elenco.

O que acontece em Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé), protagonista de Êta Mundo Bom! (2016), volta à TV Globo alguns anos após o último capítulo da história original, com o coração dilacerado. Ele está separado de Filó (Débora Nascimento) e sofrendo pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e pelo desaparecimento do único filho.

Êta Mundo Melhor! Público usa o X, antigo Twitter, para pedir que Walcyr Carrasco considere chamar Maria Zilda Bethlem para viver Emma na continuação da novela Êta Mundo Bom! (Divulgação/TV Globo)

Os conselhos do Professor Asdrúbal (Luis Miranda) serão essenciais para que ele encontre a criança, que está sendo criado no orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Um suposto romance com Dita (Jeniffer Nascimento) também pode acalmar o coração do personagem principal da novela.

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto (Eriberto Leão), que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016, e Sandra (Flávia Alessandra).