Lexa emociona a web ao falar sobre puerpério após a morte da filha: “É muito duro”

Nesta quarta-feira, dia 12 de março, a cantora e compositora, Lexa, de 30 anos, usou sua conta no Instagram para publicar uma reflexão sobre a perda de sua filha.

ANÚNCIO

A pequena Sofia, filha da artista com o ator Ricardo Vianna, 32, nasceu prematura no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, e faleceu três dias depois, no dia 5, após complicações decorrentes de um quadro grave de pré-eclâmpsia precoce.

“Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muito desejada! Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha”, escreveu Lexa, na época, ao anunciar o falecimento da menina.

Veja a seguir:

A cantora, que está viajando com o noivo pela África do Sul, falou sobre as dificuldades do processo de luto e do puerpério sem a filha. “Viajar faz bem para a alma, né? Quantas vezes eu fechei os olhos e conversei com a minha pequenininha… eu sempre procurava a estrela mais brilhosa e começava a me declarar”, começou ela.

“Passar pelo puerpério sem a minha bebê não foi fácil, olhar pro meu corpo e ver as cicatrizes que ficaram sem a maior recompensa... é muito duro. Foram dias especiais, onde eu mais sorri do que chorei… então valeu a pena!”, continuou Lexa.

“Agora é voltar aos poucos e fazer o que eu amo. Quero agradecer imensamente todas as palavras de acolhimento e amor que venho recebendo! Deus abençoe muito vocês!”, concluiu.

ANÚNCIO

Confira:

Leia também:

MC Livinho se manifesta após rumores de gravação de conteúdo 18+ em plataforma: “Sou um cara família”

Preta Gil é internada com infecção urinária, mas tranquiliza fãs: “Sendo bem cuidada”