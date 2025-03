‘Um porre de chata’, lamentam os fãs sobre o rumo de Garota do Momento

Garota do Momento

A TV Globo deu um tiro no pé ao esticar Garota do Momento , pelo menos, segundo a opinião do público que usa o X, antigo Twitter, para criticar o rumo que a novela das 18h está tomando. Ao rolar o feed da rede social é fácil encontrar publicações afirmando que a história levada por Beatriz (Duda Santos) está cansativa.

“Cara, Garota do Momento está um porre de chata. A novela foi tão boa por mais de cem capítulos, mas ficou uma merd* no final. Como q pode?”, lamentou uma pessoa que acompanha a novela da TV Globo.

Outro disse que a trama substituta de No Rancho Fundo (2024) foi muito boa, mas que transformaram em algo difícil de engolir: “Garota do Momento estava simplesmente excelente, aí resolveram transformá-la na chatice sem fim de dois burros sempre deixando a outra aprontar com eles”.

Garota do Momento Novela se perde e vira uma "chatice sem fim de dois burros", segundo o público que assiste a TV Globo (Angélica Goudinho/TV Globo)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.