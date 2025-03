‘Nem deveria fazer um remake’, detona fã sobre retorno de Vale Tudo

Enquanto a TV Globo vê com bons olhos a estreia de Vale Tudo após o último capítulo de Mania de Você, uma parte dos fãs desconfia da potência do remake e diz pelo X, antigo Twitter, que a novela não deveria ganhar uma nova versão. Há comentários duvidosos também sobre parte do elenco que aparece nas chamadas divulgadas .

“Eu acho que nem deveria fazer um remake de uma novela icônica”, detonou uma fã, apontando que Vale Tudo deveria ser reprisada em outro horário para comemorar os 60 anos da emissora: “Seria melhor reexibir no Vale a Pena Ver de Novo para a galera mais jovem ter a oportunidade de ver o que era uma novela boa nos tempos de antigamente”.

O elenco de 2025

O elenco de Vale Tudo conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman . Paolla Oliveira também está no elenco da novela adaptada por Manuela Dias interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

Vale Tudo “Eu acho que nem deveria fazer um remake de uma novela icônica”, detonou uma fã da novela de 1988 (Fabio Rocha/TV Globo)

O elenco de 2025 tem ainda Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso), que passa por mudanças significativas , Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).

Vale Tudo de 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.