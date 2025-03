Mudança feita pela TV Globo em Três Graças irrita o público antes da estreia

A TV Globo decidiu que a Três Graças, novela escrita por Aguinaldo Silva, não acontece no Rio de Janeiro e acabou irritando o público antes mesmo da estreia. Pelo X, antigo Twitter, há quem diga que a emissora deu um tiro no pé mais uma vez ao fazer mudanças “bobas”. Agora, a trama será ambientada em São Paulo.

“Três Graças não vai ter uma comunidade no Rio de Janeiro, como é desejo de Aguinaldo Silva... A Globo fica fazendo mudança boba, que claramente afeta as novelas”, escreveu um fã das novelas feitas pelo autor de Tieta (1989), Senhora do Destino (2004), Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018).

A mesma publicação traz um questionamento que ainda deve ser respondido pela Globo: “Como gravar um afogamento sem água?”. Ainda mais polêmico, o fã disse que “daqui a pouco as tramas se passam somente num estúdio de 10 m² em São Paulo”.

Protagonistas definidas?

Ainda não ficou acertado todas as atrizes que vão protagonizar Três Graças na TV Globo, mas o autor Aguinaldo Silva definiu que os nomes das personagens principais serão diferentes do título da novela das 21h. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, avó, filha e neta vão se chamar Lígia, Gerluce e Joélly.

Aguinaldo Silva Autor de Fina Estampa (2011) se afastou da TV Globo em janeiro de 2020, mas retornou com um novo contrato para produzir Três Graças para o horário nobre (Divulgação/TV Globo)

A publicação, no entanto, não diz qual a razão para a escolha dos nomes,avisando apenas que ela é “mantida em sigilo” pelo escritor. Em Três Graças, Gerluce terá um romance com um policial, segundo a sinopse, e sua avó e mãe engravidaram na adolescência e criaram os seus filhos sem a presença dos pais.

Dira Paes acaba de ser confirmada como protagonista da nova novela de Aguinaldo Silva, ou seja, ea será uma das Três Graças. A atriz está afastada das tramas desde o fim do remake de Pantanal (2022), onde levou a personagem Filó.

Três Graças Após viver Filó em Pantanal (2022), Dira Paes será protagonista da novela das 21h, escrita por Aguinaldo Silva (Divulgação/TV Globo)

Novela antecessora

Três Graças marca o retorno de Aguinaldo Silva à TV Globo. A trama será substituta do remake de Vale Tudo, que assume o horário das 21h na TV Globo em 31 de março de 2025, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

