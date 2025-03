Nos dias 21, 22 e 23 de março, o Parque Ceret, em São Paulo, recebe o Medieval Experience Brasil, o maior evento temático do país. Com entrada gratuita e espaço pet friendly, o festival oferece uma imersão na cultura medieval com torneios de combate ranqueados pela Buhurt International, esgrima histórica, arco e flecha, arremesso de machado, shows musicais e oficinas de dança.

ANÚNCIO

Gastronomia medieval

Medieval Experience Brasil: evento gratuito acontece em março em São Paulo; saiba tudo (Reprodução)

Os visitantes poderão experimentar pratos tradicionais da culinária nórdica e medieval, preparados com técnicas autênticas como defumação e cozimento lento. O cardápio inclui especialidades de diversos países, como o Gravlax, salmão defumado sueco, e o Blini, uma panqueca russa. Além disso, haverá opções variadas como carnes defumadas, comida mexicana e doces artesanais. Para acompanhar, serão servidas cervejas artesanais, hidromel e Kvass, uma bebida medieval fermentada.

Diversão para toda a família

Medieval Experience Brasil: evento gratuito acontece em março em São Paulo; saiba tudo (Reprodução)

O evento conta com uma área infantil medieval, onde crianças podem participar de jogos de tabuleiro, atividades ao ar livre, esgrima histórica e arco e flecha. Haverá também a área Viking, com uma imersão na cultura desses povos que habitaram a Escandinávia e realizaram incursões pela Europa.

Torneio de Combate Medieval

Medieval Experience Brasil: evento gratuito acontece em março em São Paulo; saiba tudo (Reprodução)

Um dos pontos altos do evento é o torneio de combate medieval, que tem ganhado popularidade no Brasil. Segundo Daniel Costa Felipe, árbitro da Buhurt International, o esporte segue regras rigorosas de segurança, utilizando armaduras e armas sem fio ou ponta. “É perceptível o crescimento do Historical Medieval Battle (HMB) no Brasil. Isso se dá ao trabalho realizado pelo Medieval Experience Brasil que organiza os maiores torneios brasileiros, muitos atletas de diversas regiões estão se motivando e levando o esporte para diversas feiras medievais, por todo o país”, explica.

Leia mais:

Como participar

Medieval Experience Brasil: evento gratuito acontece em março em São Paulo; saiba tudo (Reprodução)

Para acessar as atrações gratuitas, os interessados devem se cadastrar no Sympla e doar 1kg de alimento não perecível ou ração para cães e gatos. Opcionalmente, pode-se contribuir com R$10, valor destinado à compra de alimentos para doação.

Serviço

Evento: Medieval Experience Brasil

ANÚNCIO

Datas: 21, 22 e 23 de março

Local: Parque Ceret, Rua Eleonora Cintra, 500

Horários: