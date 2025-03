MC Livinho se manifesta após rumores de gravação de conteúdo 18+ em plataforma: “Sou um cara família”

Na última segunda-feira, dia 10 de março, o cantor e compositor MC Livinho, de 30 anos, usou o Instagram para desmentir os rumores de que gravaria um conteúdo erótico com a influenciadora Fernanda Campos, 27, que viveu um affair com Neymar Jr.

No final do mês passado, o funkeiro revelou que decidiu criar um perfil na plataforma de conteúdo adulto, ‘Privacy’. No entanto, desde o início Livinho destacou que a ideia era ficar mais próximo dos fãs e garantir que eles possam acompanhar mais sua rotina de maneira íntima e exclusiva.

No Instagram, o artista então negou que gravará com Fernanda e reafirmou seu intuito ao criar uma conta na plataforma adulta.

“Boa semana para nós. Já vamos começar naquele papo brasileiro: que caia por terra todas essas falácias de internet, dizendo que vai ter conteúdo, que gravei com ciclano, beltrano”, começou ele.

“Primeiro, tenho ética, sou um cara família, tenho princípios, sou original e sou pureza. E outra, um chocotone como esse se submeteria a isso? Eu tenho talento, eu canto, eu vendo minha arte para vocês”, continuou o cantor.

“Lá, nessa plataforma privada, eu estou postando justamente isso, bastidores de clipes, de shows, futebol, boxe. Se quiserem me acompanhar lá, tem um chat que dá para a gente conversar integralmente, todo dia”.

Antes de encerrar, Livinho fez questão de deixar claro que sua ideia ao criar uma conta no ‘Privacy’ não foi para fazer conteúdos 18+. “Lá você vai ver minha vida pessoal, íntima, não vídeos íntimos. Esquece! Então já pega a visão. Um chocotone como esse nunca se submeteria a isso. Certo? Quem fala o que não quer, recebe o que merece: processo”, finalizou.

