Carmo Dalla Vecchia revela detalhe importante sobre ‘Close Friends’

Carmo Dalla Vecchia revelou um detalhe importante sobre o ‘Close Friends’, um grupo exclusivo para assinantes: “Quem espera ver meu pinto vai se frustrar”. Segundo ele, o canal é para mostrar mais detalhes do seu dia a dia e making off de trabalhos e vídeos produzidos para as redes sociais.

“Vou compartilhar meu dia a dia, makings of, dieta, esmaltes, meu bigode azul, bastidores de teatro, minha coleção de meias, meus pensamentos quando estou andando por aí”, disse o famoso.

Aos 53 anos, Carmo também contou que seu canal exclusivo para assinantes terá alguns biscoitos: “Nada mais ousado do que eu já posto no meu próprio feed ou que costumam aparecer no carnaval”, afirmou o marido do autor de Mania de Você, João Emanuel Carneiro.

Quem pretende acessar o canal de Carmo Dalla Vecchia paga R$ 21,50 por mês ou R$ 60 no plano trimestral: : “Close friends - melhores amigos do viado da família brasileira. Aproveitem bastante. Beijo grande do viado Carmo”.

A carreira de Carmo Dalla Vecchia

Carmo Dalla Vecchia está na televisão desde 1994, quando apareceu em Incrível, Fantástico, Extraordinário, mas ele ficou marcado mesmo com o personagem Zé Bob de A Favorita (2008).

Cordel Encantado (2011), Amor Eterno Amor (2012), Império (2014) e A Regra do Jogo (2015) também foram novelas importantes em sua carreira. Já Cara e Coragem (2022), Amor Perfeito (2023) e The Masked Singer Brasil (2025) foram suas últimas aparições na TV Globo.