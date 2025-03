Tony Belloto, do Titãs, publica foto ao lado de Malu Mader e agradece apoio após diagnóstico de câncer: “Positivo”

Nesta segunda-feira, dia 10 de março, o guitarrista e compositor da banda de rock ‘Titãs’, Tony Belloto, de 64 anos, usou seu perfil no Instagram para agradecer o apoio que tem recebido desde que revelou que está com um câncer no pâncreas.

ANÚNCIO

Na semana passada, o músico contou que, durante um exame de rotina, foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e que passará por uma cirurgia. Ele também anunciou que iria se afastar dos palcos.

Na rede social, Tony publicou uma foto ao lado da esposa, a atriz Malu Mader, de 58 anos, com quem está casado desde 1990, e escreveu: “Agradeço as mensagens de apoio e carinho, não só aqui no Instagram, mas de todos que estão me enviando e dizendo palavras de conforto, sabedoria e incentivo”.

“Amigos, família, fãs, simpatizantes. Isso me faz mais feliz e positivo. Agradeço também aos Titãs, que não deixam a peteca cair nos palcos, e me sinto ainda mais orgulhoso dessa banda”, continuou o artista. “E agradeço principalmente a Malu, minha amada, que está sempre ao meu lado, com um sorriso no rosto”, finalizou.

Veja a seguir:

Leia também:

VÍDEO: Roberta Miranda lembra quando foi estuprada e perdeu gestação ao ser chutada: “Matou meu filho”

ANÚNCIO

‘Situação abusiva’, declara Ingrid Guimarães sobre voo de Nova York para o Rio

O anúncio do diagnóstico de Tony Belloto foi feito pelo Instagram, no último dia 03, com um vídeo do próprio artista explicando a situação. “Olá! Fazendo um exame de rotina eu fui diagnosticado com um tumor no pâncreas, e vou passar por uma cirurgia”, disse ele.

“Durante esse período eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, vou retornar os shows e as minhas atividades profissionais”, declarou.

“Então, desde já, quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho e pedir que vocês não sofram. Sem drama. Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade”.

Assista na íntegra: