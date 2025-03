‘Situação abusiva’, declara Ingrid Guimarães sobre voo de Nova York para o Rio

Ingrid Guimarães declarou que passou por uma situação abusiva durante o voo da companhia aérea American Airlines de Nova York, Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. No X, antigo Twitter, a famosa contou que foi coagida para se sentar na classe econômica e ceder o seu assento a um cliente da primeira classe.

No domingo (09), Ingrid contou aos seus seguidores que o abuso aconteceu após um dos assentos da categoria ter quebrado: “Uma situação abusiva mesmo... um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica” porque tinha quebrado uma cadeira na executiva e a pessoa ia pegar meu lugar”.

A atriz disse que já estava sentada e com o cinto colocado e reforçou: “Comprei uma passagem na Premium Economy”. O voo em questão foi o 973, que saiu do aeroporto JFK, em Nova York, para o Rio de Janeiro, na sexta-feira (07).

Voo caótico Ingrid Guimarães relata pressão dos funcionários da American Airlines para deixar seu assento em voo de Nova York para o Rio (Reprodução/X/Twitter)

O momento da coação

Ingrid Guimarães se recusou a sair da poltrona, afirmando que desconhecia tal regra e, segundo ela, uma funcionária da American Airlines chegou a dizer que todos os passageiros teriam que sair do avião porque “uma passageira não estava colaborando”.

“Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines. Eu disse: tudo bem. Foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer por minha causa”, contou ela.

Voo caótico American Airlines respondeu post feito por Ingrid Guimarães e pede que ela veja as mensagens para que o caso seja analisado mais a fundo (Reprodução/X/Twitter)

A famosa disse que em nenhum momento os funcionários da companhia aérea perguntaram a sua opinião e também que não deram explicações sobre a regra de mudança de assento.

Pela rede social, a American Airlines respondeu ao post feito por Ingrid Guimarães, pedindo que ela checasse suas mensagens para que o caso fosse analisado mais a fundo pela empresa.