Preta Gil é internada com infecção urinária, mas tranquiliza fãs: “Sendo bem cuidada”

A cantora e compositora Preta Gil, de 50 anos, está internada com infecção urinária em um hospital particular de Salvador, na Bahia, desde o último sábado, dia 08 de março.

O comunicado foi emitido pela unidade de saúde nesta segunda-feira (10) e publicado no perfil oficial da artista no Instagram.

“A Paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos”, diz a nota oficial.

“A cantora permanece estável, sob cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista, Dr. Frederico Mascarenhas, da equipe médica do Aliança Star e de seu médico particular, Dr. Roberto Kalil Filho”, finaliza.

Para tranquilizar os fãs, Preta também escreveu: “Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês”. Veja a seguir:

Reprodução/Instagram (instagram.com/@pretagil)

A filha de Gilberto Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 11 de fevereiro, após ficar internada por 55 dias para tratar um câncer. Em dezembro do ano passado, a cantora passou por uma cirurgia de mais de 20 horas para retirada de tumores.

Em 2023, Preta havia tratado um tumor no intestino e foi considerada curada. No entanto, em agosto de 2024, anunciou que o câncer havia retornado, após realizar exames de rotina, em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

A cirurgia foi para a remoção dos linfonodos, da metástase e do nódulo. Agora, a artista segue em tratamento ambulatorial contra a doença.

Após receber alta hospitalar, Preta Gil chegou a usar seu perfil no Instagram para compartilhar a homenagem que recebeu dos funcionários do hospital. Na gravação, ela apareceu emocionada agradecendo aos profissionais por todo o cuidado.

