‘Muita gente’, diz fã do BBB ao fazer apelo urgente à TV Globo

Fã pede Paredão duplo e modo turbo para tirar pessoas da casa mais vigiada do país

Mesmo sem Boninho na direção , a TV Globo conseguiu levar Gracyanne Barbosa para dentro do BBB, mas a 25ª temporada do reality não empolgou o público que fez um apelo urgente para o big boss acelerar as coisas dentro da casa.

“Faz-se URGENTE que o BBB 25 dê início ao modo turbo. Ainda tem muita gente nessa casa, ninguém aguenta mais”, declarou um fã do reality show no X, antigo Twitter, após a formação do Paredão.

Ele chegou ainda a pedir que os responsáveis pelo Big Brother Brasil façam uma eliminação dupla para que os gêmeos deixem o confinamento o mais rápido possível.

Quando o BBB 25 acaba?

Se tudo sair como o planejado pela direção da TV Globo, o BBB 25 deve acabar em 22 de abril. Será nesta data que o público descobre o valor total do prêmio milionário e quem vai levar a bolada para casa.

BBB 25 Aline pode ser eliminada no oitavo paredão do reality show (Divulgação/TV Globo)

Quem está no Paredão de terça (11)?

O oitavo Paredão do BBB 25 foi formado na noite de domingo (09), com Vinícius indicado pelo Líder Maike, Thamiris, indicada pela casa, com oito votos, e Aline, Indicada pelo contragolpe de Thamiris. Gracyanne também foi para o Paredão, indicada pelo contragolpe de Aline, mas escapou ao vencer a Prova Bate-Volta.