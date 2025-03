Fã revela fato imperceptível sobre a série Homicídio nos EUA: Gabby Petito

Assinante da Netflix aponta falha dos pais diante do assassinato da influenciadora, aos 22 anos

A história real da série documental Homicídio nos EUA: Gabby Petito choca o público e, ao mesmo tempo, se torna uma das produções da Netflix mais assistidas e comentadas ao redor do mundo e um fato quase imperceptível envolvendo o caso chocou parte do público brasileiro, que correu para alertar no X, antigo Twitter.

“Tô assistindo o caso da Gabby Petito e me admira muito o tempo que os pais dela levaram pra chamar a polícia. Depois de 11 dias que a menina não dava sinal de vida é que foram ligar, meu Deus do céu”, pontuou uma assinante da Netflix Brasil atenta ao documentário.

Vítima de homicídio

A jovem Gabby Petito foi vítima de homicídio, em agosto de 2021, e seu corpo foi encontrado no Wyoming. Ela tinha 22 anos anos e mostrava uma “vida em casal perfeita” para os seus seguidores no Instagram quando o crime que chocou os Estados Unidos aconteceu.

Assassinato nos EUA: Gabby Petito A vida perfeita criada por Gabby Petito e Brian Laundrie nas redes sociais acabou se tornando um dos mais complexos crimes reais de 2021 (Instagram/Reprodução)

O namorado Brian Laundrie, visto como o principal suspeito, foi encontrado morto dois meses depois, deixando muitas perguntas no ar e uma carta de confissão.

Gabby Petito na Netflix

O documentário da Netflix sobre a morte de Gabby Petito é dirigido por Julia Willoughby Nason e Michael Gasparro e explora o relato de pessoas próximas ao casal e arquivos das redes sociais.

Disponível na plataforma desde 17 de fevereiro, a série documental reúne 12 episódios que buscam revelar o que está por trás do assassinato da influenciadora, que supostamente desapareceu durante uma viagem de carro.

A sinopse divulgada pelo streaming, diz que Assassinato nos EUA: Gabby Petito dirige-se sobretudo aos espectadores que gostam de documentários policiais, mas também aos que se interessam pelo impacto das redes sociais nas relações humanas, fazendo uma análise daquilo que parece real.