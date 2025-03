Agatha Moreira como pivô do fracasso de Mania de Você, aponta fã. Entenda!

"Sempre que a Agatha usa esse corte de cabelo você pode ter certeza que a novela vai ser uma abominação", aponta fã no X, antigo Twitter

Com média de 21,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, Mania de Você entrou no ranking das piores novelas da TV Globo em horário nobre, tomando o primeiro lugar, mas um fã das histórias criadas por João Emanuel Carneiro colocou a responsabilidade do fracasso nas costas de Agatha Moreira, atriz que interpreta Luma.

O anônimo não comentou sobre a atuação da atriz, que é sempre vista com bons olhos pela direção da TV Globo e pelo público, mas, segundo ele, a explicação para os baixos índices conquistados pela novela ao longo dos meses deve-se ao look usado por ela.

“Sempre que a Agatha usa esse corte de cabelo você pode ter certeza que a novela vai ser uma abominação”, escreveu a pessoa no X, antigo Twitter, marcando Mania de Você no final.

Melhor audiência de Mania de Você

A novela das nove não empolgou o público nem na reta final, mas na quarta-feira (05), a trama escrita por João Emanuel Carneiro foi exibida antes do horário convencional devido ao Carnaval e obteve uma boa audiência, marcando 23,4 pontos de média na Grande São Paulo. Já Garota do Momento conquistou 17,0 pontos, no horário das 18h, e Volta por Cima cravou 20,0 pontos, às 19h.

Novela substituta

O último capítulo de Mania de Você vai ao ar em 28 de março. Na segunda-feira, 31, o remake de Vale Tudo assume o horário das 21h na TV Globo, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

Vale Tudo