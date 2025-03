“Realista e de cortar o coração”: a série médica que dizem ser melhor que “Grey’s Anatomy” e “The Good Doctor”

The Pitt

Entre os diferentes gêneros que existem no mundo das séries, há um que conquistou um lugar de destaque e tem muitos fãs: as produções em torno da área médica.

Nesse sentido, existem diferentes opções como House, The Good Doctor, ER, Grey’s Anatomy ou Respira, que foram surgindo ao longo dos anos e que contam com vários seguidores.

A série médica do momento

Mas hoje, há uma série que está conquistando muita gente, inclusive um dos escritores mais famosos do mundo.

Este é “The Pitt”, uma produção criada por R. Scott Gemmil e estrelada por Noah Wyle, lembrado por seu papel como John Carter em ER.

The Pitt (MAX)

A série, que você pode assistir no MAX e que estreou lá no início deste ano, tem sido uma das mais bem-sucedidas do serviço de streaming e foi recentemente elogiada por Stephen King.

“Esqueça aqueles outros programas médicos. Este é o melhor. Realista e de partir o coração. “Venha para as situações médicas de vida ou morte, fique para o drama humano, que é autêntico e não cafona”, observou o famoso escritor em Threads.

Então, se você é fã de séries médicas e não quer perder o último grande sucesso desse tipo de produção, dê uma chance a “The Pitt”.

Vale ressaltar que a primeira temporada teve 15 capítulos e já foi renovada para uma segunda.