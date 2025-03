‘Isolados: Medo Invisível’ – O suspense com grande elenco escondido na Max que você PRECISA conhecer

As noites de domingo costumam ser uma verdadeira bad, não é mesmo? No entanto, o cenário pode mudar quando você escolhe o filme perfeito para prender seus olhos na TV.

Por isso, aqui temos a dica de uma produção eletrizante escondida no catálogo da Max que promete embalar sua noite. Trata-se do filme americano de suspense romântico e ficção científica, ‘Isolados: Medo Invisível’ [no inglês, ‘Songbird’], lançado em dezembro de 2020.

Baseado na pandemia do COVID-19, longa é dirigido por Adam Mason, que co-escreveu o roteiro com Simon Boyes, e produzido por Michael Bay, Adam Goodman, Andrew Sugerman e Eben Davidson.

De acordo com a premissa, a história gira em torno da epidemia viral do COVID-23, um vírus letal que acabou com grande parte da raça humana. Em meio ao caos, Nico, um jovem que é imune à doença, se apaixona por Sara. Juntos, eles então lutam pela sobrevivência quando a avó da garota é infectada.

Veja o trailer:

O filme é estrelado pelo ator KJ Apa, conhecido por interpretar Archie Andrews na série de televisão ‘Riverdale’, e a atriz e cantora, Sofia Carson, famosa pelos seus papéis como Evie em ‘Descendentes’, Cassie em ‘Continência ao Amor’, Lola em ‘Uma Aventura de Babás’ e April em ‘Feel The Beat’.

Além da dupla, a produção ainda inclui nomes de peso como Jenna Ortega, Alexandra Daddario, Demi Moore, Scott Eastwood, Lia McHugh, Tania Raymonde, Peter Stormare, Paul Walter Hauser, Craig Robinson, entre outros.

‘Isolados: Medo Invisível’ possui 1 hora e 25 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e está disponível para todos os assinantes da Max (antiga HBO Max).