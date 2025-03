Êta Mundo Bom! não é a melhor novela para Walcyr reescrever, segundo os fãs

A continuação da novela Êta Mundo Bom! é certa na programação da TV Globo a partir de junho. Mas, enquanto alguns fãs afirmam qual será a audiência de Êta Mundo Melhor!, há quem aponte que A Dona do Pedaço (2019) seria a melhor trama para Walcyr Carrasco reescrever.

“Eu trocaria Êta Mundo Bom! 2 por A Dona do Pedaço 2”, escreveu uma admiradora do trabalho de Walcyr no X, antigo Twitter. A trama foi exibida pela TV Globo em 2019, em horário nobre, substituindo O Sétimo Guardião e o sucesso de Maria da Paz (Juliana Paes) foi garantido. Agora, será que a atriz protagonista de Pedaço de Mim (Netflix) topa o desafio?

A Dona do Pedaço Novela protagonizada por Juliana Paes seria a melhor opção para Walcyr Carrasco reescrever, afirma fã (Divulgação/TV Globo)

Quem retorna em Êta Mundo Melhor!

Sergio Guizé aceitou o convite para viver Candinho, personagem principal de Êta Mundo Bom!. Ele retorna à história ao lado de Jeniffer Nascimento (Dita), Elizabeth Savala (Cunegundes), Miguel Rômulo (Quincas), Celso (Rainer Cadete), Sandra (Flávia Alessandra), Ernesto (Eriberto Leão) e do burro Policarpo, que marcaram a versão original da novela.

Os novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento, às 18h, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar. Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, assumindo o papel de conselheiro de Candinho no lugar de Pancrácio (Marco Nanini) .

As atrizes Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Castorine e Nivea Maria também ganharam papéis importantes na novela das seis. O mesmo acontece com Isaac Amendoim e Tony Tornado, recém confirmados no elenco.

Êta Mundo Melhor! Público usa o X, antigo Twitter, para pedir que Walcyr Carrasco considere chamar Maria Zilda Bethlem para viver Emma na continuação da novela Êta Mundo Bom! (Divulgação/TV Globo)

O que acontece em Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé), protagonista de Êta Mundo Bom! (2016), volta à TV Globo alguns anos após o último capítulo da história original, com o coração dilacerado. Ele está separado de Filó (Débora Nascimento) e sofrendo pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e pelo desaparecimento do único filho.

Os conselhos do Professor Asdrúbal (Luis Miranda) serão essenciais para que ele encontre a criança, que está sendo criado no orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Um suposto romance com Dita (Jeniffer Nascimento) também pode acalmar o coração do personagem principal da novela.

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto (Eriberto Leão), que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016, e Sandra (Flávia Alessandra).