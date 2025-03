Freddie Prinze Jr. revelou que quase desistiu de atuar depois de uma aterrorizante “experiência de quase morte” durante as filmagens de ‘Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado’. O ator, conhecido também por seus papéis em ‘Scooby-Doo’ e ‘Ela É Demais’ , relatou em entrevista ao TooFab que o conjunto foi “miserável” devido ao comportamento do diretor Jim Gillespie.

ANÚNCIO

Segundo Freddie, o diretor não escondia seu desagrado por ele no papel de Ray, deixando claro que não o queria no filme, o que abalou sua confiança. A situação piorou durante a filmagem de uma cena de barco, onde, sem a presença do coordenador de dublês (mandado embora para evitar custos extras), ele teve uma experiência quase fatal. Durante a gravação, o bote virou de cabeça para baixo e quase o atingiu com o motor.

Astro de ‘Scooby Doo’ quase desistiu de atuar após episódio de ‘quase morte’ em set de outra produção (Reprodução/Divulgação)

Freddie, já exausto e desmotivado com o ambiente, planejou abandonar o filme, mas foi persuadido a ficar. “Eu já estava farto. Eles tinham quebrado um monte de coisas do sindicato que não deveriam, como regras do sindicato. Todo tipo de coisa, e eu só senti tipo, cara, se eu não sou bem-vindo aqui, dane-se”, contou. “Fiz as malas naquela noite. Eu ia simplesmente largar o negócio.”

Leia mais:

A experiência, embora traumática, acabou sendo um ponto de virada em sua carreira, que o levou a outros papéis e a um casamento com Sarah Michelle Gellar, sua colega em ‘Scooby Doo’, também conhecida por seu trabalho em ‘Buffy, a Caça-Vampiros’. Hoje, ele olha para o episódio como um preparo para os desafios da indústria cinematográfica.

“No entanto, isso me preparou para esse negócio de uma forma – parece estranho dizer isso – sou eternamente grato a Jim por ser um babaca, porque nunca conheci um assim desde então. Fui preparado para cada babaca menor no negócio”, contou.