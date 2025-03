Rumo ao Vento: Tudo o que você precisa saber sobre o novo filme turco APAIXONANTE da Netflix

As noites de sábado em casa costumam ser verdadeiramente tediosas, não é mesmo? No entanto, o cenário pode mudar completamente quando você encontra o filme perfeito para assistir no streaming.

E é por isso que aqui temos uma dica que promete prender seus olhos na TV do início ao fim. Trata-se do filme turco de romance ‘Rumo ao Vento’ (‘Rüzgara Birak’), que estreou na Netflix no último dia 14 de fevereiro.

Dirigido por Engin Erden, o longa conta a história de Asli Mansoy, que, após uma grande crise em sua empresa, está determinada em seu objetivo de alavancar os negócios outra vez.

Em uma viagem, ela se encontra com Ege Yazıcı, um rapaz da cidade litorânea, apaixonado por surfe, para decidir o destino da Yazman Company Group, e consequentemente, da escola de surfe de Ege.

No entanto, os dois jovens que pareciam tão diferentes, desafiam seus próprios valores ao se entregarem um ao outro de uma forma encantadora.

Assista ao trailer oficial:

O filme é estrelado pelos famosos atores turcos Hande Erçel, principalmente conhecida por seus papeis nas produções ‘Güneşin Kızları’, ‘Aşk Laftan Anlamaz’, e ‘Sen Çal Kapımı’, e Barış Arduç, que já esteve em sucessos como ‘Kiralik Ask’, ‘Alparslan: The Great Seljuks’ e ‘Mutluluk Zamani’.

Além da dupla, o elenco do longa-metragem também inclui os atores Şebnem Sönmez, Ahmet Saraçoğlu, Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Tuğrul Tülek, Olimpia Ahenk e Serhat Nalbantoglu.

‘Rumo ao Vento’ possui 1 hora e 35 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e está disponível para todos os assinantes da Netflix. Sendo assim, não perca tempo e aperte já o play!