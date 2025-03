José Loreto rebate críticas sobre interpretar Diabo e Jesus em trabalhos diferentes: ‘Por que tanta fúria?’

Após uma enxurrada de críticas sobre ter interpretado o diabo durante o Carnaval, enquanto se prepara para ser Jesus na Semana Santa, o ator José Loreto resolveu se pronunciar na noite da última sexta-feira (7). Após ter desfilado no carnaval pela Vila Isabel, o próximo trabalho do artista será como Jesus no espetáculo “Paixão de Cristo”, em Recife.

Ao rebater as críticas recebidas, o ator falou sobre as nuances de seu trabalho como ator que passeiam entre extremos, sejam mocinhos ou vilões, drama ou comédia e assim por diante. Devido aos comentários de ódio recebidos nas redes sociais, registrou um vídeo em seu perfil do Instagram.

“E o pior, a grande maioria das pessoas que vieram com ódio tinham a justificativa do amor e isso não entra na minha cabeça. Por que uma representação de uma lenda provoca tanta fúria?”, contou.

No carnaval, José Loreto interpreta a figura no contexto de uma lenda irlandesa em que Jack Lanterna (Amaury Lourenço) engana o diabo. O ator também explicou o enredo da escola de samba Vila Isabel, “Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Me Aparece”, se tratando de um parque de diversões incentivando as pessoas a usarem a alegria para enfrentarem seus medos.

“Agora me diz, como contar essa história sem ter a figura do diabo? Na Paixão de Cristo tem atores que fazem o papel do diabo tentando Jesus. Através dessas histórias e desses personagens distintos é que a arte exemplifica o que é certo e errado, o que é do bem, o que é do mal, o que faz a gente refletir e evoluir”, disse.

“Eu fiz o diabo, mas eu não sou o diabo, eu não gosto do diabo, eu não compactuo nadinha com nenhuma ideia do diabo. Tem personagens, lógico, que a gente se identifica, como é o caso de Jesus. Eu tô muito feliz de interpretar esse grande exemplo daqui a 40 dias e eu tenho certeza que com a minha dedicação e paixão pelo ofício, e por essa história, eu vou convencer vocês também. Mas acreditem desde já: eu não sou Jesus”, completou.

Veja o vídeo compartilhado em suas redes: