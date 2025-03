Uma protagonista do remake de Elas por Elas entra em série polêmica da Netflix

Késia Estácio é dada como certa na série Os Donos do Jogo, prevista para o catálogo da Netflix e que fala sobre contraventores e o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Em 2023, a atriz interpretou a personagem Taís Cury, chamada também por Patinha, uma das protagonistas do remake de Elas por Elas.

Além da série original da Netflix protagonizada pelo ex-Elite André Lamoglia, Késia também marca presença em outras produções, como Impuros, Disney+, onde interpreta Bruna Rizzo, e Suíte Magnólia, uma série brasileira produzida pelo Canal Brasil, onde vive Bah Anita Souza, durante a juventude.

Sem data de estreia no catálogo da plataforma, Os Donos do Jogo é dirigido por Heitor Dhalia, que também é o criador, ao lado de Bernardo Barcellos e Bruno Passeri. Já Mariana Torres, Luciana Pessanha, Rafael Spínola e Rosana Rodini assinam o roteiro.

Os Donos do Jogo Késia Estácio, protagonista de Elas por Elas, está na série sobre o jogo do bicho da Netflix (Reprodução /X/Twitter)

Minissérie sobre futebol

A Netflix confirmou que a Copa do Mundo do México, de 1970, inspira a próxima minissérie original feita para o seu catálogo. Num comunicado, a plataforma garantiu que os momentos inesquecíveis da campanha histórica da seleção brasileira serão recriados nesta produção fictícia, gravada no Brasil e no país sede do mundial.

Mundial de 1970 Da esquerda para a direita, Rafael Dornellas, Paulo Morelli, Pedro Morelli e Naná Xavier produzem série sobre o campeonato de futebol para Netflix (Aline Arruda/Netflix)

A minissérie é inspirada em eventos reais e traz, de forma fictícia, os jogadores que protagonizaram a vitória do Brasil, mergulhando nos desafios, paixões e temores de Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino, além do técnico Zagallo.

O enredo se desenrola em um dos momentos mais marcantes tanto do futebol quanto da política brasileira, em meio à fase mais dura do regime militar. Enquanto a equipe demonstra sua genialidade em campo sob a enorme pressão de representar um país inteiro. A minissérie ainda não tem data de estreia.