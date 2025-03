Público opina sobre as cenas de Humberto Carrão em Vale Tudo. Confira!

“O homem está gostosíssimo”, escreveu uma fã após assistir as cenas de Humberto Carrão como Afonso Roitman

Humberto Carrão virou o assunto da vez entre o público que está atento a todos os detalhes do remake de Vale Tudo, que estreia em 31 de março na TV Globo. O ator apareceu como Afonso Roitman, que passa por mudanças significativas , num compilado de cenas e seu corpo ganhou elogios na web: “O homem está gostosíssimo”, escreveu uma fã no X, antigo Twitter.

ANÚNCIO

Outra pessoa disse que a novela das 21h fará Humberto Carrão interpretar “o papel do homem mais desejado do país” e reforçou: “Nada de diferente da vida real. Lindo, gostoso e politizado”. Já uma terceira pessoa disse que o ator está “uma delícia” no próximo remake da Globo.

Leia também:

Vale lembrar que esta é a segunda vez seguida que Humberto entra no elenco de uma adaptação de novelas clássicas. Em 2024, ele interpretou José Inocêncio, o protagonista de Renascer, na juventude. Sobre a próxima trama, o ator revela que ela está “cheia de cenas icônicas”.

O elenco de 2025

O elenco de Vale Tudo conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman . Paolla Oliveira também está no elenco da novela adaptada por Manuela Dias interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

O elenco de 2025 tem ainda Alice Wegmann (Solange), Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).

Vale Tudo Humberto Carrão faz uma versão mais atlética e nerd de Afonso Roitman no remake de 2025 (Manoella Mello/TV Globo)

Vale Tudo de 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.