Público detona vantagem de Renata na Prova do Líder do BBB 25. Entenda!

“A Renata está com vantagem", afirma fã que acompanha a Prova do Líder

A Prova do Líder do BBB 25 não acabou e o público que acompanha os detalhes minuto a minuto apontou no X, antigo Twitter, uma certa vantagem de Renata na competição. Na manhã desta sexta-feira (07), durante a disputa, uma fã do reality fez um comentário intrigante sobre quem determina o vencedor.

“A Renata está com vantagem e vocês sabem porque né? O Big Boss não vai querer deixar o Maike ganhar para não ficar ainda mais evidente a cagada que a Vitória fez com o Diego”, escreveu ela na rede social. Será que é isso mesmo?

BBB 25 Prova de resistência dará a liderança do reality para mais um participante (Reprodução/X/Twitter)

Entenda a dinâmica:

Os participantes deverão permanecer sobre uma base dentro de suas cabines.

No telão, há um cronômetro que faz uma contagem regressiva. Quando o tempo zerar, uma nova rodada se inicia.

A qualquer momento, pode surgir um alerta de tensão. Quando isso acontecer, os jogadores deverão apertar um botão localizado no alto da cabine.

Os três primeiros a apertar o botão ficam protegidos, enquanto os demais sofrem consequências.

O último jogador a apertar o botão sofre as piores punições, como a redução da base de sua cabine.

Também podem ocorrer rodadas eliminatórias, onde o último a apertar o botão pode ser eliminado da prova.

Com o jogo pegando fogo, alianças estão se fortalecendo, rivalidades ganhando novos capítulos e cada movimento pode mudar o rumo da competição. O grande vencedor desta disputa pode garantir poder e influência na casa, enquanto os mais fracos correm o risco de cair direto no Paredão .

Quem será o último a deixar a prova? Faça suas apostas!