Milton Nascimento enfrenta desafios do Parkinson, mas segue ativo na música brasileira

O cantor e compositor Milton Nascimento, um dos ícones da música popular brasileira, enfrenta os desafios do Parkinson, conforme relatado por seu filho, Augusto Nascimento, em entrevista ao Jornal Nacional.

Durante a conversa, o herdeiro do artista falou sobre as dificuldades impostas pela doença e como seu pai tem lidado com essa nova fase da vida. Apesar das limitações, o veterano da MPB mantém o entusiasmo, especialmente com as homenagens que vem recebendo.

A revelação sobre a condição do cantor trouxe uma nova perspectiva sobre sua rotina e os impactos da idade. A doença, que afeta o sistema nervoso e pode comprometer a mobilidade, soma-se a outros desafios de saúde, como a diabetes.

Foto: Reprodução/ TV Globo

No entanto, segundo o filho, ele segue feliz e engajado em suas atividades, especialmente nos eventos em sua homenagem. Durante o Carnaval, Milton foi destaque em um carro alegórico da Portela, escola de samba carioca que celebrou sua trajetória.

“Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes. Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo”, disse Augusto

Durante o desfile, o artista expressou sua surpresa ao saber que seria tema da agremiação. Em tom descontraído, afirmou ter ficado impressionado com a homenagem.

O momento foi marcado por grande emoção, tanto para ele quanto para os fãs, que puderam vê-lo sendo celebrado no Sambódromo. Sua relação com a escola de samba se fortaleceu ao longo do evento, e ele demonstrou gratidão pela recepção calorosa do público.