Disney+ lança plano limitado com anúncios por R$ 9,90; streaming também traz ofertas para outros planos

O Disney+ agora permite a assinatura direta do plano Padrão com Anúncios pelo site oficial, com o intuito de tornar a opção mais acessível para os consumidores. Até então, esse plano estava disponível apenas em pacotes de parceiros comerciais.

Segundo Natalia Scalia, da The Walt Disney Company Latin America, a novidade amplia o acesso ao conteúdo da plataforma e oferece mais flexibilidade ao público. Além da nova opção direta de plano, o streaming conta com novas ofertas para março, a partir de R$ 9,90.

Promoção limitada: Disney+ a partir de R$ 9,90

De 7 a 30 de março, novos assinantes podem aproveitar uma oferta especial de quatro meses:

Disney+ Padrão com Anúncios por R$ 9,90/mês

Disney+ Padrão por R$ 14,90/mês

Disney+ Premium por R$ 19,90/mês

Após esse período, a assinatura será renovada automaticamente pelo preço regular.

Por R$ 27,99/mês, o plano permite reprodução simultânea em dois dispositivos, com qualidade 1080p e áudio Stereo 5.1. Além do catálogo da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, inclui conteúdos da ESPN e Star, com inserção de publicidade.

Mais informações em www.disneyplus.com