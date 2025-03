Deborah Secco revela o que esperar de Bruna Surfistinha 2

Deborah Secco revelou o que o público pode esperar do segundo filme sobre Bruna Surfistinha. Aos fãs, a famosa intérprete da garota de programa disse que desta vez a história, que começa a ser gravada ainda em 2025, está mais focada em Raquel Pacheco.

Em entrevista à Quem, a atriz, de 45 anos, afirmou que o atual filme traz “a Raquel hoje, como ela está hoje com as filhas” e não mais as histórias da época em que era garota de programa, como aconteceu em 2011 e que levou mais de 2 milhões de pessoas às salas de cinema de todo o país.

Sucesso de público

Deborah Secco foi consciente ao falar sobre o sucesso alcançado pelo filme sobre Bruna Surfistinha. À Quem, a atriz afirmou que o primeiro foi um “acerto em um lugar raro e difícil de acertar”.

Bruna Surfistinha “Acerto em um lugar raro e difícil de acertar”, afirmou Deborah Secco sobre o sucesso do primeiro filme em 2011 (Reprodução/Instagram)

Já sobre o segundo é esperar para ver se o feito será repetido. Antes disso, Deborah aproveitou o Baile da Vogue para testar e foi fantasiada de Bruna Surfistinha: “Vi uma comoção das pessoas. Elas fizeram fila para tirar foto comigo, como se eu fosse o Mickey”.

Bruna Surfistinha 2 está confirmado

Deborah Secco vai interpretar Raquel Pacheco após 14 anos. A confirmação foi feita pelo Instagram, em 2024, quando ela reforçou que essa foi uma das personagens mais importantes de sua vida: “É isso mesmo... Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, escreveu a famosa aos fãs.

Em diferentes entrevistas, Deborah contou curiosidades envolvendo os bastidores do filme inspirado no livro O Doce Veneno Do Escorpião: O Diário de uma Garota de Programa, publicado por Raquel em 2005: “Me fez ser uma pessoa completamente diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive”.