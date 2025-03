‘A fantasia machucou meu bumbum’, ex-BBB Alane viraliza ao tratar ferida com espermatozoides antes de desfile

A ex-BBB Alane Dias, de 25 anos, enfrentou um contratempo durante o Carnaval 2025 ao sofrer ferimentos no desfile da Grande Rio. A musa da escola de samba machucou a região dos glúteos devido ao atrito com a fantasia, chegando a sangrar. Determinada a se recuperar a tempo do Desfile das Campeãs, buscou um tratamento dermatológico inovador para acelerar a cicatrização.

A ex-participante do reality show recorreu ao especialista Cyro Hirano, que utilizou uma terapia com luz de LED e um composto derivado de espermatozoides de salmão.

“Gente, estou aqui com Cyro, meu dermatologista, que eu amo. Como vocês sabem, a fantasia machucou meu bumbum e eu preciso regenerar essa pele, porque sábado vou me apresentar de novo e preciso estar superbem. Além dos ajustes da fantasia, ele vai explicar pra vocês o que estou fazendo aqui pra essa cicatrização”, disse ela.

Foto: Reprodução/Instagram e Roberto Filho/BrazilNews

Segundo o médico, essa técnica favorece a regeneração da pele, permitindo que Alane esteja em plena forma para sua nova apresentação. Em suas redes sociais, ela compartilhou o procedimento e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

Após o tratamento, a artista celebrou a rápida evolução e garantiu que estará pronta para a próxima apresentação no sábado (8). Empolgada, afirmou que, além do cuidado com os ferimentos, fez ajustes na fantasia para evitar novos desconfortos. Sua dedicação demonstra o compromisso com a escola e a paixão pelo Carnaval.

Mesmo com as dificuldades, Alane destacou que está acostumada a superar desafios físicos, pois já enfrentou situações semelhantes em apresentações de balé: “Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua”

A dançarina também aproveitou para agradecer o carinho do público e reforçar sua felicidade pelo vice-campeonato da Grande Rio. O título deste ano ficou com a Beija-Flor, mas o desempenho da escola foi amplamente elogiado