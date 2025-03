Netflix cancela série recém-lançada com Noah Centineo e fãs criticam duramente

Série recém-lançada com Noah Centineo foi cancelada pela Netflix

A Netflix cancelou O Recruta, série com duas temporadas protagonizada por Noah Centineo. A última sequência de episódios chegou ao catálogo em janeiro de 2025 e foi o ator Colton Dunn quem confirmou o fim da produção ao publicar diferentes fotos no Instagram.

Triste com o fim da produção, o ator disse que gostaria de dar a notícia em primeira mão aos fãs: “Queria que ouvissem isso diretamente de mim. Obrigado a quem viu. Estou disponível agora. Contratem-me para a vossa série de TV”, escreveu Colton.

Público critica Netflix

Os fãs de O Recruta não aceitaram bem o cancelamento da série após duas temporadas. No X, antigo Twitter, há muitos comentários criticando a plataforma: “Eu parei de me apegar a séries da Netflix. De duas uma, ou eles cancelam ou estragam a história”, disse um fã afirmando que a produção com Noah Centineo era uma das poucas que ele tinha um carinho especial.

O Recruta Série protagonizada por Noah Centineo, na Netflix, acompanha Owen Hendricks um advogado que começou a trabalhar para a CIA (Reprodução/Netflix)

Outro assinante disse que odiava a Netflix e explicou: “O que ela fez com o mundo das séries? Dois anos esperando a segunda temporada de O Recruta, para ela ter só seis episódios e levar mais dois anos para lançar a próxima. Inferno”.

O enredo de O Recruta

Na série da Netflix, criada por Alexi Hawley, Owen Hendricks (Noah Centineo) começou a trabalhar há pouco tempo para a CIA como advogado. Mas, na primeira temporada, ele se vê envolvido, inadvertidamente, em voláteis e perigosos jogos de espionagem internacional.

Já a temporada final traz o novato advogado da CIA numa situação perigosa de espionagem na Coreia do Sul. O que ele não imagina é que a verdadeira ameaça pode vir de dentro da Agência.

O elenco da série conta com Young-Ah Kim, Felix Solis, James Purefoy, Do Hyun Shin, Sanghee Lee, Omar Maskati, Brooke Smith, Devika Bhise, Alana Hawley Purvis, Daniel Quincy Annoh, Jesse Collin e Nathan Fillion.