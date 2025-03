“Na televisão você parece muito mais magrinha”: Mari Palma desabafa após comentário maldoso sobre seu corpo

Recentemente, a jornalista e apresentadora Mari Palma, de 35 anos, usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre uma situação desconfortável que viveu em um hotel no Rio de Janeiro.

Ela contou que estava na área da piscina quando um homem se aproximou. “Sentei na beira da piscina e, do nada, chegou um cara perto de mim e falou: ‘Você é a Mari?’. Com um sorriso no rosto. E eu respondi que sim, com um sorriso no rosto, como sempre faço, esperando que ele fosse falar algo sobre meu trabalho, como acontece muito”, começou Mari.

“Aí ele olhou para mim, eu sentada na piscina, de biquíni, e falou: ‘Nossa, na televisão você parece muito mais magrinha’. E saiu. Eu fiquei totalmente sem reação. Tenho essa característica, eu demoro para processar as coisas. Porque na minha cabeça aquilo foi tão inesperado e tão absurdo que eu custei a acreditar que tinha sido aquele o único comentário dele”, continuou.

“Ele não falou em nenhum momento sobre o meu trabalho. Ele só olhou para mim e fez um comentário sobre o meu corpo. Eu fiquei tão irritada depois, tão indignada. O que a pessoa tem na cabeça para achar que tem o direito de se aproximar de outra pessoa para fazer um único comentário sobre o corpo dela? O meu trabalho é público, o meu corpo, não”, disse Palma.

Na sequência, a apresentadora do CNN Brasil deixou uma mensagem. “É inaceitável fazer um comentário sobre o corpo de outra pessoa. Um comentário que na sua cabeça parece um elogio pode despertar uma dor na outra pessoa. Despertou em mim, por exemplo”, declarou.

“Sempre fui uma pessoa grande, tenho coxa grossa, braço forte, tenho peito e bunda. E sempre me achei grande para o meu trabalho, para o mercado que sempre valorizou o muito magro e pequeno. E ele falar isso despertou uma dor e mim. Fiquei muito irritada”.

“Então, eu quis dividir isso com vocês justamente para dizer que a gente não pode aceitar isso e que eu sinto muito que isso já tenha acontecido com muitas mulheres que estão assistindo a isso”.

E acrescentou: “Mas ao mesmo tempo parte de mim está feliz porque hoje eu me sinto segura o bastante em relação ao meu corpo e tudo o que ele carrega para não deixar isso me colocar para baixo. Fico muito mais irritada do que triste”, finalizou Mari Palma.

Confira o relato: