Milton Cunha está de namorado novo: conheça o corretor de imóveis carioca que conquistou o comentarista

Milton Cunha, um dos comentaristas mais carismáticos do carnaval brasileiro, chamou atenção este ano não apenas por seu talento na cobertura dos desfiles, mas também por um novo relacionamento.

ANÚNCIO

Durante a folia de 2025, ele foi visto acompanhado por Vitor Moraes, corretor de imóveis carioca de 41 anos, que esteve ao seu lado nos bastidores da Sapucaí. O casal já vinha sendo visto junto desde o fim do ano passado, mas foi no carnaval que a relação ganhou maior visibilidade.

Vitor Moraes: corretor de imóveis e entusiasta da cultura LGBTQIA+

Natural do Rio de Janeiro, Vitor trabalha no setor imobiliário e, no início de fevereiro, compartilhou nas redes sociais a certificação oficial do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RJ). Antes de ingressar nesse ramo, ele atuou como analista e também teve experiência como microempresário.

Com um perfil ativo nas redes sociais, ele acumula pouco mais de 10 mil seguidores no Instagram, onde se define como um “amante da sabedoria”. Além disso, suas postagens no Facebook demonstram apoio constante às causas LGBTQIA+, comemorando avanços e conquistas da comunidade.

LEIA TAMBÉM: Milton Cunha rouba a cena ao se jogar no chão e pedir para ‘ser chupado por vampiro’

Relacionamento discreto que se tornou público no carnaval

Os primeiros registros públicos do casal surgiram em dezembro de 2024, quando foram flagrados chegando juntos a um evento na Cidade do Samba. Depois disso, também apareceram em momentos de lazer, como passeios na Praia do Leme e em Copacabana.

Milton Cunha, que havia encerrado um casamento de 15 anos com Dhu Costa, revelou em entrevista ao Gshow, na virada do ano, que estava novamente comprometido. Já no pré-carnaval, os dois curtiram juntos o tradicional Baile da Vogue, no Copacabana Palace, evento que reúne celebridades e personalidades do mundo da moda.

Durante os dias de festa na Sapucaí, Vitor acompanhou de perto o trabalho do comentarista, compartilhando registros e vídeos ao lado do parceiro. Em uma dessas postagens, ele se referiu a Milton como “amor”, reforçando a cumplicidade entre os dois.