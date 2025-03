‘Maria e o Cangaço’: 3 detalhes do trailer da série sobre Maria Bonita que você pode ter perdido

O Disney+ divulgou o trailer oficial de ‘Maria e o Cangaço’, nova série brasileira estrelada por Isis Valverde e Júlio Andrade, que chega à plataforma em 4 de abril. A produção promete cenas de ação intensas, uma fotografia impressionante do sertão e uma abordagem inédita da história de Maria Bonita, a lendária companheira de Lampião.

Baseada no livro ‘Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço’, de Adriana Negreiros, a série foca na trajetória de Maria de Déa (Isis Valverde), uma mulher destemida que desafiou as regras de um mundo dominado por homens. Dividida entre a vida fora da lei e o desejo de construir uma família, sua jornada ganha uma perspectiva mais humana e visceral.

O trailer traz diversos elementos que ajudam a construir essa atmosfera única. Confira três detalhes que podem ter passado despercebidos:

1. A estética do sertão ganha protagonismo

O visual árido e imponente do sertão não é apenas um pano de fundo, mas um elemento narrativo essencial. O uso da luz natural, os tons terrosos e as paisagens secas ressaltam a brutalidade e a beleza da região, trazendo um realismo que aproxima o espectador da história.

2. A influência do catolicismo no Cangaço

A religiosidade sempre esteve presente no Cangaço, e o trailer destaca essa faceta na caracterização dos personagens. Imagens religiosas, promessas e símbolos aparecem em meio à violência, refletindo a dualidade entre fé e sobrevivência no sertão.

3. Maria Bonita no centro da narrativa

Historicamente, as histórias sobre Lampião costumam relegar Maria Bonita a um papel secundário. No entanto, Maria e o Cangaço traz sua perspectiva como protagonista, destacando sua força, desejos e dilemas pessoais. O trailer já deixa claro que sua jornada será o eixo central da série.

Com direção de Sérgio Machado e fotografia de Adrian Teijido (Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional), Maria e o Cangaço promete uma releitura marcante da saga dos cangaceiros. Além de Isis Valverde e Júlio Andrade, o elenco conta com Rômulo Braga, Mohana Uchôa, Thainá Duarte, Chandelly Braz e outros talentos. Assista ao trailer: