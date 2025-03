Garota do Momento: Relevado o papel de Guida Vianna na novela das seis

Garota do Momento

Guida Vianna entra para o elenco de Garota do Momento dando vida a Elvira, a nova secretária de Juliano Alencar (Fábio Assunção) na Perfumaria Carioca. Polêmica, ela aparece na trama das 18h, escrita por Alessandra Poggi, após a demissão de Marlene (Ana Flavia Cavalcanti).

Ao que parece, Elvira será uma grande aliada de Juliano e Maristela (Lilia Cabral), deixando Zélia (Letícia Colin) e Basílio (Cauê Campos) perdidos em suas armações para acabar com o império da família Alencar.

Guida Vianna fez parte de grandes sucessos da TV Globo, sendo Família É Tudo (2024) o seu último trabalho. A atriz também esteve no elenco das novelas O Sétimo Guardião (2018), Totalmente Demais (2015), Fina Estampa (2011) e Duas Caras (2007).

Garota do Momento Elvira (Guida Vianna) deixa Zélia (Letícia Colin) e Basílio (Cauê Campos) perdidos em suas armações para acabar com o império da família Alencar (Angelica Goudinho/TV Globo)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.