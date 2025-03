Filha de Leticia Cazarré passa por nova internação e mãe compartilha detalhes nas redes sociais

Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, precisou ser hospitalizada novamente nesta quarta-feira (5). A menina, que nasceu com uma rara cardiopatia congênita, foi submetida a exames médicos para avaliar sua condição. O episódio mobilizou a família, que tem compartilhado com os seguidores os desafios enfrentados no tratamento da pequena.

Atualizações sobre a recuperação

A influenciadora usou as redes sociais para manter o público informado sobre a situação da filha. Em uma das postagens, exibiu a criança assistindo a um desenho animado após passar por diversos procedimentos, como coleta de sangue e exames para Covid-19 e influenza. Em meio às dificuldades, Letícia destacou um momento de alívio ao ver a menina entretida com o programa infantil.

Mais tarde, publicou uma foto do pé da filha e reforçou que seu quadro estava sob controle. A mensagem trouxe alívio para amigos e seguidores, que acompanhavam as atualizações com preocupação. A cada nova postagem, mensagens de apoio e orações inundaram os comentários, demonstrando o carinho e solidariedade do público.

Pedido de orações e apoio

Pela manhã, ao compartilhar a internação, a mãe da menina pediu orações e energias positivas. Em uma mensagem emocionada, refletiu sobre a fragilidade da saúde infantil e incentivou a solidariedade para com todas as crianças hospitalizadas no país.

“Nossa guerreirinha acordou com sinais de infecção novamente. Mais uma vez, colocamos tudo em perspectiva e corremos para o hospital. Vamos todos rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil hoje? Que seus anjinhos da guarda as protejam e que os profissionais de saúde possam aliviar seus sofrimentos”, disse a influenciadora.

O apelo foi recebido com grande engajamento, mostrando a rede de apoio que se formou ao redor da família desde que o problema cardíaco da filha foi revelado. A luta da pequena vem sendo acompanhada por muitos, que torcem por sua melhora e enviam mensagens de força.