‘Desrespeitoso’, responde Mulher Abacaxi sobre o ‘bem feito’ de Jojo Todynho

O ‘bem feito’ para a Mocidade Independente de Padre Miguel dito por Jojo Todynho após a baixa pontuação no Carnaval do Rio de Janeiro irritou Marcela Porto, a Mulher Abacaxi , que desfilou na Marquês de Sapucaí em 2025. Nas redes sociais, a famosa disse que o posicionamento da ex-musa da agremiação é “desrespeitoso” com todos que trabalham durante todo o ano nos bastidores e também com quem atravessa a avenida do samba carioca.

Enquanto a campeã de A Fazenda diz que a Mocidade tentou “lacrar” com seu nome e todas as polêmicas que esteve envolvida em 2024, Abacaxi criticou a postura e disse que ficou “perplexa com as declarações de Jojo Todynho”. Segundo ela, a ex de Lucas Souza “desmereceu as escolas da Série Ouro, Prata e Bronze”.

“É triste ver uma influenciada perder tempo para se vangloriar em cima de algo tão sofrido para uma escola, que lutou o ano inteiro, seja para desfilar em blocos, na Intendente ou na Sapucaí. A luta e o suor são os mesmos”, disse Marcela, que representa as séries no Carnaval do Rio.

Mulher Abacaxi detona Jojo Todynho

Após o resultado que fez a Beija-Flor campeã do Carnaval do Rio , Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, lamentou o comentário de Jojo Todynho e disse que sente a dor causada por falas tão fortes. No desabafo, a famosa reforçou que a festa deste ano foi linda e que “ano que vem tem mais”.

“Senti na pele tamanha ofensa com os colegas e achei desrespeitoso. Alguém avisa a essa pessoa que a escola em questão tem tradição e deu a volta por cima ao resgatar, com brio, a sua identidade”, disse ela que é musa e rainha, respectivamente, da Tradição e Chatuba de Mesquita. Abacaxi finalizou sua fala afirmando que Jojo Todynho “poderia ter caçado um close melhor para não sair em branco” no Carnaval.