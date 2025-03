Descubra quando a série israelense mais popular da Netflix retorna ao catálogo

Fauda, título da popular série israelense da Netflix , retorna ao catálogo apenas em 2026, segundo foi anunciado pela plataforma. Com novos personagens, a 5ª temporada começa a ser filmada no fim de abril. As gravações foram afetadas pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 e, depois, pela guerra em Gaza.

De acordo com a revista Variety, a série de sucesso da Netflix, que atualmente está em pré-produção, vai ser gravada tanto em Israel como em outros países, mas a equipe trabalha em segredo nos bastidores.

Fauda, que significa caos em português, deve ser lançada na israelita Yes TV no começo de 2026 e, em seguida, para os assinantes da Netflix, , onde há quatro temporadas estão disponíveis, em todo o mundo. A série inédita traz diálogos em hebraico e árabe.

A história de Fauda

A popular série israelense da Netflix está centrada na luta entre uma unidade de elite de agentes israelenses infiltrados e militares palestinos, apresentando ao público a complexidade do conflito. Um dos pontos altos de Fauda é a forte representação do dia a dia dos dois povos e as omnipresentes restrições relacionadas com a segurança, os atentados e as operações militares.

Fauda A 5ª temporada começa a ser filmada no fim de abril (Reprodução/Netflix)

O elenco de Fauda

O retorno de Fauda na Netflix guarda muitos segredos aos assinantes, principalmente sobre o elenco principal. Ainda não há informações sobre a chegada de novos personagens na história criada pelo ator Lior Raz, que interpreta Doron Kabilio.

Vale lembrar que Matan Meir, um soldado reservista responsável pela organização das filmagens da segunda e terceira temporada, morreu com outros quatro soldados numa operação em Gaza, e o Idan Amedi, que interpreta Sagui, ficou gravemente ferido numa explosão.