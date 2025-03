‘Bem feito’, diz Jojo Todynho rancorosa com a Mocidade Independente de Padre Miguel

Ex-musa manda um ‘bem feito’ para a Mocidade Independente de Padre Miguel após o resultado no Carnaval do Rio de Janeiro

O rancor que Jojo Todynho sente pela Mocidade Independente de Padre Miguel continua e, pelas redes sociais, a influenciadora digital mandou um “bem feito” para a escola de samba depois do resultado que fez a Beija-Flor ser a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro . Em 2025, a agremiação ficou nas últimas posições do ranking, com 267,9 pontos.

A campeã de A Fazenda lembrou ainda que foi convidada para ser musa pelo patrono da Mocidade, Rogério Andrade, que está preso e afirmou que todos sabiam que ela não iria desfilar na Marquês de Sapucaí em 2025 por causa de uma cirurgia marcada para a mesma época.

“Quero aproveitar esse momento emocionante para deixar os mais sinceros ‘bem feito’ para a Mocidade Independente. Acho que deveria ter descido para a série B ou voltado para intendente de Magalhães”, detonou Jojo Todynho após o resultado da campeã do Carnaval do Rio ser divulgado.

Descartada como musa

Jojo Todynho foi descartada como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel em novembro de 2024, devido ao excesso de polêmicas envolvendo o nome da famosa. Na época em que a escola divulgou uma nota pública explicando , mas não deu detalhes.

Jojo Todynho Campeã de 'A Fazenda' (Record) revela que não vai desfilar no Carnaval de 2025 por causa de uma cirurgia na perna (Instagram/Reprodução)

Em resposta, a ex-esposa de Lucas Souza disse que “a Mocidade tentou lacrar” em cima dela, mas que todos sabiam que ela estava fora do Carnaval para fazer uma cirurgia: “A Mocidade quis fazer aquele reboliço, querendo surfar na onda e se fude**m, bem feito!”.

Jojo voltou a ser cancelada na web após se declarar “uma mulher preta, de direita”. Uma das reações mais notáveis veio da Avon, que não renovou o contrato que tinha com a influenciadora. Mas, a Mocidade optou em não confirmar que a saída dela estava diretamente ligada às recentes polêmicas envolvendo a artista.