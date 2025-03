Beleza Fatal muda a rotina dos brasileiros: ‘Não consigo parar de assistir’

Beleza Fatal mudou a rotina de muitas pessoas desde que os capítulos começaram a ser colocados semanalmente na Max. A novela protagonizada por estrelas de novelas conhecidas ganha cada vez mais público e, após um fã mandar um recado polêmico para a TV Globo , outros relatos viralizaram na web. Confira alguns abaixo!

ANÚNCIO

As intrigas entre as personagens vividas por Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli tiram o sono de quem precisa trabalhar na manhã seguinte. No X, antigo Twitter, um perfil comentou que não conseguia sair do streaming: “Não consigo parar de assistir Beleza Gatal e já são seis da manhã, meu Deus”.

Leia também:

Beleza Fatal "A Lola é a melhor vilã , e digo mais , até melhor que a Carminha", aponta fã da novela original da Max em recado para TV Globo no X, antigo Twitter (Reprodução/Max)

Outra também afirmou que a sua prioridade era chegar cedo para acompanhar os capítulos da primeira novela original da Max: “Eu não vejo a hora de chegar na minha casa, tomar banho, deitar na minha cama e assistir Beleza Fatal. Ansiosa para este momento”.

Beleza Fatal na Band

Beleza Fatal entra na programação da Band no dia 10 de março, sendo exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30. Então, será a oportunidade de quem assistiu no streaming continuar apaixonado pela história e quem ainda não acompanhou pode perceber a razão que faz a primeira novela brasileira da Max um sucesso.

Beleza Fatal “Não consigo parar de assistir", comenta um fã da novela original da Max no X, antigo Twitter (Reprodução/X @abelezafatal)

O elenco de Beleza Fatal

Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz são as protagonistas de Beleza Fatal. O elenco conta ainda com Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Marcelo Serrado, Caio Blat, Naruna Costa e Julia Stockler.

Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins também participam da novela.