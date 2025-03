Virginia comemora após filho caçula receber alta de hospital: “Nem sei explicar a minha felicidade”

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca, de 25 anos, informou em postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), que seu filho caçula, José Leonardo, de 6 meses, recebeu alta do hospital. O bebê estava internado desde o último dia 1º de março após ser diagnosticado com bronquiolite viral aguda.

“Bom dia, gente eu não estou nem acreditando. José recebeu alta, nossa, eu estou muito feliz mesmo. Cara, eu nem explicar a minha felicidade. Muito grata a Deus, a todos os profissionais do hospital, a todos vocês que ficaram apreensivos juntos com a gente, orando”, disse ela, nos stories do seu Instagram.

“Estou com muita saudade das minhas ‘pituquinhas’, eu estava acompanhando os stories do pessoal que está lá em casa, e morrendo de vontade de abraçar, de beijar, e graças a Deus a gente vai voltar para casa hoje (...) Estou feliz em um nível, que nem sei qual foi a última vez que fiquei assim”, ressaltou a influencer.

Virginia Fonseca comemorou nas redes sociais e disse que o filho caçula, José Leonardo, recebeu alta de hospital

José Leonardo chegou a ficar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro, por conta da doença, que provoca inflamação e acúmulo de muco nos bronquíolos, causando sintomas como tosse, febre e dificultando a respiração.

O bebê é o terceiro filho de Virginia que com o cantor Zé Felipe, de 26 anos. Eles também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2.

Em outra publicação, Virginia fez um resumo sobre os dias de internação e postou fotos de José Leonardo no hospital (veja abaixo).