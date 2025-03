Série desvenda como a prisão do herdeiro do Cartel de Sinaloa fracassou

A prisão de um dos filhos do líder do Cartel de Sinaloa, em 2019, era vista como promissora pela polícia mexicana, mas a operação foi um fracasso e agora os motivos serão revelados na série inédita A Batalha de Culiacán: Herdeiros do Tráfico, que chega ao catálogo da Max em 13 de março. São apenas quatro episódios, lançados semanalmente até o dia 3 de abril.

ANÚNCIO

A produção documental reúne novos depoimentos, materiais de arquivo e diferentes perspectivas sobre o caso que chamou a atenção do mundo. Relatos sobre os eventos violentos que abalaram Culiacán e marcaram o México também deixam esta estreia ainda mais interessante para o assinante.

Leia também:

As repercussões dessa operação de 2019 desencadearam uma onda de violência em Culiacán, bem como uma crise de segurança, que continua afetando milhares de pessoas. O resultado desse evento foi a exposição de vulnerabilidades em diversas instituições do país.

A complexa e dinâmica relação entre o México e os Estados Unidos, o impacto do tráfico de fentanil e as disputas internas pelo controle de um dos grupos criminosos mais poderosos do mundo também serão explorados ao longo da série documental.

A Batalha de Culiacán: Herdeiros do Tráfico oferece ao assinante da Max uma visão mais ampla com foco nas vozes daqueles que estiveram diretamente envolvidos ou viveram as consequências dos eventos. A produção conta ainda com depoimentos exclusivos de ex-militares, membros de organizações criminosas, investigadores, jornalistas, vítimas e testemunhas diretas do conflito.