São Paulo (SP), 04/03/2025 - Carnaval 2025 - Rosas de Ouro campeã do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil

A escola Rosas de Ouro foi anunciada nesta quarta-feira (4) como campeã do Carnaval de São Paulo em 2025.

Com o enredo “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, ela marcou 269.8, a escola mostrou a história e a influência de diversos tipos de jogos na humanidade. Em seguida, apareceu a Acadêmicos do Tatuapé também com 269,8 e por fim a Gaviões da Fiel, com 269,7.

