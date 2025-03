‘Refém da bandidagem’, lamenta Christiane Torloni ao ser assaltada ao pedalar

Roubo no RJ

Christiane Torloni revelou que foi assaltada e lamentou que o Rio de Janeiro está “refém da bandidagem” ao comentar sobre o assunto em suas redes sociais. A atriz da TV Globo disse ainda que a população paga “imposto sobre imposto”, mas segue com medo de sair na rua.

Em seu relato, Torloni disse que os bandidos roubaram o seu colar dado pelo filho enquanto andava de bicicleta e detonou a prefeitura da cidade, lembrando que os cariocas pagam um alto valor de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

“A gente, que lutou por tanta coisa. Cara, pela democracia, pela justiça social, e tá aí, feito a Carolina vendo o carnaval passar pela janela, a banda passar na janela. Mas com medo de sair na rua. Obrigada aí, Prefeitura do Rio de Janeiro”, disse Christiane no Instagram.

“Voltar para casa assustada e amuada. Passa o resto do Carnaval trancado em casa, apesar de estar num lugar lindo, vendo o mundo lá fora, mas com medo”, declarou a atriz que trabalhou nas novelas Mulheres Apaixonadas (2003) e Fina Estampa (2011), ambas na TV Globo.

Atriz roubada na capital paulista

A atriz Maria Ribeiro também revelou que foi assaltada na cidade de São Paulo. Num relato feito em fevereiro, a famosa disse que os bandidos roubaram o seu celular e tiraram cerca de R$ 30 mil de sua conta bancária.

Segundo ela, o roubo aconteceu durante a madrugada: “Eu tinha acabado de ter meu celular, desbloqueado, roubado em São Paulo. Hoje, por volta de meio dia, recebi uma ligação do Itaú dizendo que tiraram da minha conta R$ 30 mil”.

Maria Ribeiro contou aos seguidores que o banco vai abrir uma contestação dos valores que foram tirados de sua conta e questionou o uso da tecnologia nos aplicativos: “Para que serve a biometria?”.