Klaus Hee, ex-Dominó, morre aos 50 anos após luta contra câncer no intestino

O ex-Dominó Klaus Hee morreu na terça-feira (04), aos 50 anos, em São Paulo. Ele esteve na banda entre 2001 e 2002 e lutava contra um câncer no intestino. O corpo será sepultado nesta quarta (05), no Cemitério Gethsêmani Morumbi, às 11h.

Além da música, Klaus trabalhou como modelo e foi assistente de palco do Passa ou Repassa e apareceu no humorístico A Praça é Nossa, ambos no SBT. Hee também posou nu, sendo duas vezes na revista G Magazine e uma da Íntima.

Venda do acervo

Longe da fama, Klaus Hee virou professor de educação física e resolveu vender o acervo que tinha quando posou pelado. O anúncio foi feito pelo Instagram, depois que um seguidor perguntou se ele ainda tinha as revistas, e seu lucro acabou ultrapassando os R$ 7 mil.

Klaus Hee Ex-Dominó posou duas vezes para a revista G Magazine (X/Twitter/Reprodução)

“Tenho alguns amigos no Instagram, e um rapaz queria comprar uma. Ele me perguntou: ‘Por quanto você venderia?’. Esse rapaz foi o estopim. Vendi duas para ele. Falei: ‘Vou começar a vender’”, lembrou Klaus.

Na época, o ex-Dominó colocou as revistas com um valor mínimo e incluiu o envio para os compradores: “Começaram a me chamar, fui separando por kits de três. Acabou. Depois, kits de dois. Acabou. Ficaram só as avulsas. Achei que ninguém ia querer”.

Carreira musical

Com a venda das revistas, Klaus Hee sonhava com seu retorno à música e destinou o dinheiro para tal. De acordo com ele, uma música custava entre R$ 3 mil e R$ 4 mil para gravar”.