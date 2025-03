Êta Mundo Melhor!: Retorno de Ary Fontoura é incerto na novela

O retorno de Ary Fontoura é incerto na continuação de Êta Mundo Bom! (2016), escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e prevista para substituir Garota do Momento a partir de junho. Na novela original, o veterano leva o personagem Quinzinho, mas até o momento ele não assinou com a TV Globo para o novo trabalho, que já foi esticado antes mesmo da estreia .

Fuzuê (2023) foi a última novela de Ary Fontoura na TV Globo. Na trama das 19h, ele interpretou Lampião Ferreira, que também era chamado de Lumière e, no mesmo ano, gravou a série Fim para o Globoplay, onde viveu Seu Vitor. Em 2024, ele esteve no especial Tributo, exibido no streaming e na TV aberta.

Fuzuê O personagem Lampião Ferreira, também chamado de Lumière, foi levado por Ary Fontoura na novela das sete (Fábio Rocha/TV Globo)

Atores que retornam

Sergio Guizé aceitou o convite para viver Candinho, personagem principal de Êta Mundo Bom!. Ele retorna à história ao lado de Jeniffer Nascimento (Dita), Elizabeth Savala (Cunegundes), Miguel Rômulo (Quincas), Celso (Rainer Cadete), Sandra (Flávia Alessandra), Ernesto (Eriberto Leão) e do burro Policarpo, que marcaram a versão original da novela.

Os novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento, às 18h, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar. Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, assumindo o papel de conselheiro de Candinho no lugar de Pancrácio (Marco Nanini) .

Êta Mundo Bom! Débora Nascimento recusa viver Filó na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson após não conseguir acordo de datas e valores com a TV Globo (Paulo Belote /TV Globo)

As atrizes Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Castorine e Nivea Maria também ganharam papéis importantes na novela das seis. O mesmo acontece com Isaac Amendoim e Tony Tornado, recém confirmados no elenco.

O que acontece em Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé), protagonista de Êta Mundo Bom! (2016), volta à TV Globo alguns anos após o último capítulo da história original, com o coração dilacerado. Ele está separado de Filó (Débora Nascimento) e sofrendo pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e pelo desaparecimento do único filho.

Os conselhos do Professor Asdrúbal (Luis Miranda) serão essenciais para que ele encontre a criança, que está sendo criado no orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Um suposto romance com Dita (Jeniffer Nascimento) também pode acalmar o coração do personagem principal da novela.

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto (Eriberto Leão), que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016, e Sandra (Flávia Alessandra).