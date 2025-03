É campeã! Beija-Flor conquista 15º título de sua história pelo Carnaval do Rio de Janeiro

Beija-Flor é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, dia 05 de março, aconteceu a apuração das notas das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. E pela 15ª vez, a Beija-Flor conquistou o título de campeã do Grupo Especial 2025. A última vitória da escola foi em 2018.

O segundo e o terceiro lugar ficou para as agremiações Grande Rio e Imperatriz, respectivamente. Com a nota mais baixa, a Unidos de Padre Miguel foi rebaixada para a Série Ouro da competição.

Este ano, a escola de Nilópolis teve como enredo “Laíla de Todos os Santos”, uma homenagem ao diretor de carnaval Laíla, que morreu em 2021, de Covid, aos 78 anos.

A vitória também marca o encerramento com chave de ouro de Neguinho da Beija-Flor, que, após 50 anos de escola de samba, anunciou que vai se despedir do Carnaval em 2025.

Na página oficial do Instagram, a Beija-Flor comemorou a vitória. “Nilópolis venceu! Nossa comunidade soberana venceu! Agradecemos ao quilombo Beija-Flor, que ensaiou incansavelmente para que fizéssemos o que fizemos na passarela do samba”, escreveu.

“Vencemos pelo mérito de vocês, porque foram o pilar principal para que, juntos, conquistássemos a 15ª estrela do Carnaval. Convocamos toda a comunidade para comparecer à quadra e comemorarmos essa grande vitória!”.

Confira:

Nos comentários do post, diversos internautas comemoram o 15º título da escola de samba. “15x nós. Respeitem nossa escola! É campeã!”, escreveu uma pessoa. “A despedida do nosso Neguinho não poderia ser diferente: despedida com título!”, comentou a segunda.

“Amei! O desfile foi impecável e emocionante. Parabéns, Beija-Flor!”, disse a terceira. “Parabéns! Fizeram um desfile lindo. Muito merecido esse título”, acrescentou outra. “A escola que sempre teve o meu coração. É mais do que merecido!”, declarou outra.

