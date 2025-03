‘Aprenda a fazer novela’, detona fã de Beleza Fatal em recado para TV Globo

Fã da trama original da Max diz no X, antigo Twitter, que a TV Globo precisa aprender a fazer novela

Beleza Fatal realmente virou um sucesso dentro e fora da Max e não deixa os fãs apenas cheios de ansiedade , mas também faz com que eles mandem alguns recados importantes para a TV Globo, que sofre com a baixa audiência de ‘Mania de Você’, novela das nove que termina em 31 de março, desde o começo.

“TV Globo aprenda a fazer novela com Beleza Fatal. A Lola é a melhor vilã , e digo mais , até melhor que a Carminha. Ela sempre é má de verdade sem perder o carisma. A Lola é maravilhosa”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter, comparando a personagem de Camila Pitanga com o papel de Adriana Esteves em Avenida Brasil, trama escrita por João Emanuel Carneiro em 2012.

Beleza Fatal na Band

Beleza Fatal entra na programação da Band no dia 10 de março, sendo exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30. Então, será a oportunidade de quem assistiu no streaming continuar apaixonado pela história e quem ainda não acompanhou pode perceber a razão que faz a primeira novela brasileira da Max um sucesso.

O elenco de Beleza Fatal

Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz são as protagonistas de Beleza Fatal. O elenco conta ainda com Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Marcelo Serrado, Caio Blat, Naruna Costa e Julia Stockler.

Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins também participam da novela.