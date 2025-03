A série Submundo das Gangues termina no fim de semana com histórias chocantes

A temporada final de Submundo das Gangues (Gangland Chronicles) segue na programação do History até o dia 8 de março. A série revela a verdade oculta das organizações criminosas, indo das máfias e cartéis até as gangues de prisões e de motociclistas.

Os últimos episódios relatam segredos e curiosidades de um grupo criminoso de Boston e um motoclube rival dos Hells Angels, levando aos fãs de produções true crime entrevistas com jornalistas, escritores e ex-membros dessas organizações, que ajudam a traçar uma visão interna das dinâmicas praticadas.

Os últimos episódios

Dois episódios de Submundo das Gangues (Gangland Chronicles) são exibidos no sábado, 8 de março. O primeiro mostra como um agente do FBI liderou uma organização criminosa enquanto trabalhava como informante denunciando as máfias italianas.

Whitey Bulger é conhecido como o chefe da gangue Winter Hill, uma máfia irlandesa de Boston, Estados Unidos, que dominou o submundo da cidade. Ele parecia intocável, mas sua aliança secreta com o FBI veio à tona e uma grande investigação começou.

Já o episódio Os Mongols MC encerra a temporada desta série de crimes reais do History. Nele, o público acompanha um grupo de motociclistas violento e fora da lei, fundado durante os anos 1970 nos Estados Unidos, chamado Mongols Motorcycle Club, que teve que se proteger de vários inimigos, incluindo os truculentos Hells Angels e as autoridades. O programa é indicado para maiores de 14 anos.