No carnaval, Solange Couto conta por que não quer mais se apaixonar: “Não dá para aceitar qualquer coisa”

A atriz Solange Couto, aos 67 anos, chamou a atenção ao revelar que está há três anos sem se envolver romanticamente. Durante sua participação no Camarote Quem O Globo, a veterana explicou que, desde o fim de seu casamento de 12 anos com Jamerson Andrade, tem preferido focar em si mesma e na carreira. O receio de novas decepções contribuiu para essa decisão, ainda que, em alguns momentos, sinta falta do carinho de um relacionamento.

“Estou comigo e com minha carreira. Nem quero beijar na boca”, brincou a artista. Ela admitiu que às vezes sente desejo, mas o medo de se frustrar novamente a faz se preservar. Mesmo assim, a atriz não descarta a possibilidade de um novo amor, desde que seja alguém que realmente valha a pena.

Foco na vida pessoal e profissional

Durante a conversa, a intérprete relembrou que o amor está presente em sua vida, mas de outras formas. Para ela, sentimentos genuínos são voltados à profissão, aos filhos e à própria saúde. A artista também comentou que, embora esteja aberta a uma nova relação, tem critérios bem definidos. “Agora tem que ser interessante de verdade. Nada de mais ou menos. Com 68 anos, não dá para aceitar qualquer coisa”, afirmou.

A postura de Solange reflete uma tendência crescente entre pessoas que priorizam o bem-estar individual após longos relacionamentos. Optar pela própria companhia tem se tornado um caminho escolhido por aqueles que valorizam independência emocional e experiências mais autênticas.

Apesar da decisão, a atriz manteve o bom humor ao falar sobre possíveis encontros no evento. “Se aparecer alguém por aqui para me dar um beijo, tudo bem. Mas eu vou para casa e a pessoa, nem quero saber onde mora”, brincou.

