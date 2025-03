Milton Cunha rouba a cena ao se jogar no chão e pedir para ‘ser chupado por vampiro’

O comentarista de carnaval Milton Cunha protagonizou um momento descontraído durante o desfile da Unidos de Vila Isabel na Marquês de Sapucaí. Após a apresentação oficial da escola, transmitida ao vivo pela TV Globo, ele entrou na bateria, dançou com os integrantes fantasiados e interagiu com a rainha de bateria, Sabrina Sato.

Conhecido por sua animação e presença marcante no carnaval, o especialista fez piada com o tema da ala, que representava vampiros. Brincando com a fantasia dos ritmistas, ele exclamou: “Eu quero ser chupado por um vampiro!”.

No mesmo instante, um dos integrantes encenou uma mordida em seu pescoço. Entrando no espírito teatral, o comentarista se jogou dramaticamente no chão, arrancando risadas do público presente e dos telespectadores.

A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a espontaneidade do momento. A performance divertida mostrou como o carnaval, além de ser uma celebração cultural e artística, também proporciona espaço para momentos de descontração e interação entre os participantes.

A rainha de bateria, que acompanhava a brincadeira, também entrou no clima, dançando ao lado do comentarista. O desfile da escola foi marcado pelo luxo das fantasias e pela energia contagiante da bateria, que embalou o público com muito samba.

